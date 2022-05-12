Çukura düşen ineği itfaiye kurtardı

Olay, Yeşilhisar ilçesine bağlı Doğanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Köylüler tarafından aktif olarak kullanılan yol kenarındaki su dolu çukura inek düştü. Kendi imkanları ile çıkaramayacağını anlayan besici, itfaiyeye ve yetkiliklere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ineği uzun uğraşlar sonucu düştüğü çukurdan çıkardı.

Köy sakinleri bu tür olayların sık olduğunu belirterek, yetkililerden yola tedbir amaçlı tel örgü çekilmesi gerektiğini dile getirdiler.