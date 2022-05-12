'Kayseri sağlık turizminin de merkezi konumundadır'

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Kayseri Çocuk Sağlığı Derneği tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi, Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongre öncesi konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Bünyesinde son süreçte dünyayı bir bakıma perişan eden pandemi sürecinin aşısı ile ilgili Turkovac aşısını bulan üniversitede olmam sevindirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘hayalim’ dediği 1607 yataklı Şehir Hastanesi ve Tıp Fakültesi ile sağlık altyapısı ve 30’a yakın sağlık kuruluşu ile kentimiz sağlık turizminin de merkezi konumundadır. Bu önemli kongrenin hayırlı olmasını dilerken tüm hemşirelerin de hemşireler gününü tebrik ediyorum” dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise kongrenin başarılı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. ERÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Duran Arslan da bilimsel ve sosyal anlamda doyurucu bir kongre olmasını diledi. Kongrede, Kayseri’yi tanıtan ‘Zenginlikler Şehri Kayseri’ video gösterimi de yapılırken, program sonunda akademisyenlere günün anısına plaket ve çiçek takdim edildi.