Çöp transfer merkezi ihale aşamasında

. MHP’li ilçe belediye başkanlarıyla görüşen Büyükkılıç, uyum içinde çalıştıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nin milletvekili ve ilçe belediye başkanları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Büyükşehir hizmet binasında yapılan taplantıya, Büyükkılıç’ın yanı sıra MHP Kayseri Milletvekilli Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, MHP Kayseri Teşkilat Başkanı Ahmet Bahçıvan, MHP Kayseri İl Sekreteri Murat Titizbaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Bayar Özsoy ve Ali Hasdal katıldı.

Her zaman birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde olduklarını, ötekileştirmeden gerekli çalışmaları yaptıkların söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Kendileri de bilirler ki, teklifsiz her dairemize, her birimimize, rahatlıkla giderek, görüşme gerçekleştirebilirler. Taleplerini ve isteklerini iletebilirler. Yapabileceklerini en kısa zamanda yapma, projelendireceklerini projelendirme kapsamında zaman içerisinde hayata geçirme yönünde o ilçeye yakışacak hizmetlerimizi götürüyoruz. Çok şükür birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde daha önceden planladığımız, projelendirdiğimiz yaptığımız ve yapmaya devam ettiğimiz çalışmaları gözden geçirdik. Günün koşullarına uygun olarak, yeni talepler var ise onları değerlendirdik” şeklinde konuştu.

‘ÇÖP TRANSFER İSTASYONU TALEBİ İHALE SÜRECİNE GİRDİ’

Sarız ilçesi için önem arz eden çöp transfer istasyonu için ihale sürecine girildiğini açıklayan Büyükkılıç, “Elbette bunların arasında bizim için çok önem arz eden bir proje Sarız ilçemizin olduğu bölgede çöp transfer istasyonu talebi vardı. Biz de onun hazırlıklarını yaparak, ihale sürecine karar vermiştik. Onunla ilgili eylül ayının 8’inde ihale söz konusu. Değerli müteahhitlerimizin bu ihalemize katılmalarını ve çalışmalarda yer almalarını buradan paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

‘BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAĞINI BİLİYORUZ’

Başkan Büyükkılıç’ın ve ekibinin çalışmalarından çok memnun olduklarını kaydeden MHP Milletvekili Baki Ersoy da, “Yerel yönetimler olarak dört belediye başkanımızla yaptığımız istişareler sonucu bazı çalışmaların ortak yapılması gereği kanaati oluştu. Bu projeleri aktarmak için buraya geldik. 2023’ün ortalarına doğru bu projelerimizi bitirebilecek duruma gelebileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ise, “Belediye başkanlarımız ve muhtarlarımızla istişare halindeyiz. Büyükşehir Belediyemizin üzerine düşeni yapacağını biliyoruz” ifadelerini kullandı.