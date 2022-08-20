Eski eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı

Olay, merkez Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre eski eşini, iş arkadaşlarından kıskanan adam konuşmak için kızlarını çağırdı. Sözlü olarak tartıştığı kızlarını darp eden kişi, daha sonra eşine de sokak ortasında şiddet uyguladı. Olaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Kızlarına ve eski eşini döven adamı darp ettiler.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şiddet gören aileyi dinledi. Daha sonra polis, kaçan eski eşi yakalamak için çalışma başlattı.