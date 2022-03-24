Çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde devrilen çöp kamyonunda bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

PAYLAŞ
  • 24.03.2022 15:42
  • Güncelleme: 24.03.2022 15:55
Çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi ilçesinde devrilen çöp kamyonunda bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızık mahallesinde meydana gelen kazada Recep Dağlı (57) yönetimindeki 38 TV 252 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kamyon içerisinde bulunanlara müdahale etti. Devrilen kamyon içerisindeki 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yapılan kontrollerde sürücü Recep Dağlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Dağlı’nın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, devrilen kamyon da çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Çolakbayrakdar: 'Gençlik Ormanı Projesi ses getirecek'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Gençlik Ormanı Projesi ses getirecek'

Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem

Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem

Kayserispor Portekiz basınında

Kayserispor Portekiz basınında

Yılmaz Büyüknalbant: 'Kayseri irtifa kaybetti'

Yılmaz Büyüknalbant: 'Kayseri irtifa kaybetti'

Başkan Dr. Palancıoğlu: 'Çocuklar, robotik kodlama eğitimi ile beceri kazanıyor'

Başkan Dr. Palancıoğlu: 'Çocuklar, robotik kodlama eğitimi ile beceri kazanıyor'

İstikbal Mobilya İhracat Şampiyonu Oldu

İstikbal Mobilya İhracat Şampiyonu Oldu

Çok Okunanlar
1
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

2
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

3
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

4
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

5
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

6
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatları

Semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatları

Çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

DAHA FAZLA
Tarım ve Hayvancılık Fuarı Kayseri OSB'de açıldı

Tarım ve Hayvancılık Fuarı Kayseri OSB'de açıldı

Alışveriş Festivali açıldı

Alışveriş Festivali açıldı

Melikgazi'de bir park daha hizmete açılıyor

Melikgazi'de bir park daha hizmete açılıyor

Sarız Belediyesi'nde imzalar atıldı

Sarız Belediyesi'nde imzalar atıldı

Büyükkılıç, Bahçe Botanik ve Yöresel Ürünler Günleri'ni ziyaret etti

Büyükkılıç, Bahçe Botanik ve Yöresel Ürünler Günleri'ni ziyaret etti