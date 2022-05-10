Çölyak hastaları Melikgazi'nin farkındalık yemeğinde bir araya geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Dünya Çölyak Günü'nde Melikgazi Belediyesi olarak çölyak hastaları ve aileleri ile onlara özel hazırlanan yemeklerden oluşan çölyak farkındalık yemeğinde bir araya geldiklerini söyledi.

PAYLAŞ
  • 10.05.2022 10:47
  • Güncelleme: 10.05.2022 11:45
Çölyak hastaları Melikgazi'nin farkındalık yemeğinde bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Dünya Çölyak Günü’nde Melikgazi Belediyesi olarak çölyak hastaları ve aileleri ile onlara özel hazırlanan yemeklerden oluşan çölyak farkındalık yemeğinde bir araya geldiklerini söyledi.

Programda ailelerle tek tek ilgilenen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak çölyak hastası hemşehrilerimize gluten içermeyen özel yemekler ikram ettik. Pandemi döneminde sağlığın ne kadar önemli olduğunu anladık. Yediğimiz gıdalara dikkat etmemiz lazım. Glutensiz yemeklerin sadece çölyak hastaları için değil, herkes için sağlıklı olduğunu belirtmek isterim. Endüstriyel ve hazır gıdaların tüketilmesi ile birlikte çölyak hastası sayısı her geçen gün artıyor. Lütfen daha sağlıklı beslenelim. Elimizden geldiğince Melikgazi Belediyesi olarak çölyak hastalarına destek olmaya çalışıyoruz. Yine böyle güzel etkinliklerde kendileri ve aileleri ile bir araya gelmeye özen göstereceğiz. Rabbim herkese sağlıklı bir ömür nasip etsin" dedi.

Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya ise, “9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dolayısıyla Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nun düzenlediği çölyak farkındalık yemeğinde bir araya geldik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çölyak dostu Melikgazi, farkını her zaman bizlere hissettiriyor. Başkanımızın gönlümüzde yeri bir başka" diye konuştu.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Necip Fazıl Kısakürek panelle anıldı

Necip Fazıl Kısakürek panelle anıldı

Bir Hafta Bir YAZAR: Şeyhmus Çiçek

Bir Hafta Bir YAZAR: Şeyhmus Çiçek

İple kendini asan yaşlı adam hayatını kaybetti

İple kendini asan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kayserili atletler Kırıkkale'de takım halinde birinci oldu

Kayserili atletler Kırıkkale’de takım halinde birinci oldu

Üniversite Gençlik Spor Festivali başlıyor

Üniversite Gençlik Spor Festivali başlıyor

'Tarih şuurunu milletlerin hafızasında canlı tutmak ve milli kültürle beslemek gerekir'

'Tarih şuurunu milletlerin hafızasında canlı tutmak ve milli kültürle beslemek gerekir'

Çok Okunanlar
1
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

2
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

3
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

4
Gazeteci ve iş adamını darp eden 6 kişi serbest

Gazeteci ve iş adamını darp eden 6 kişi serbest

5
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

6
Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benzine zam

Benzine zam

Gültekin Uysal Kayseri'ye geliyor

Gültekin Uysal Kayseri’ye geliyor

DAHA FAZLA
4 kişilik bir ailenin Menemen maliyeti 30 lira

4 kişilik bir ailenin Menemen maliyeti 30 lira

Babannenin torununa yıllarca yaptığı kıyafetler sergilendi

Babannenin torununa yıllarca yaptığı kıyafetler sergilendi

Kayserili avukat 'Adalet Vakfı' kurdu

Kayserili avukat ‘Adalet Vakfı’ kurdu

Kayseri OSB kalite de zirvede

Kayseri OSB kalite de zirvede

Talas'ta 'Esnaf Buluşmaları' yeniden

Talas'ta 'Esnaf Buluşmaları' yeniden