Büyükşehir'in spor projesi 'büyük' turnuvaların gözdesi oluyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto işbirliğiyle hayata geçirilen Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesisi, birçok organizasyona ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede 80 sporcunun katıldığı, 19 Mayıs Açık Hava Puta ve Hava Koşusu İl Birinciliği 2. Ayak Hava Koşusu Müsabakaları, Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde Türkiye’nin en modern tesislerini inşa eden Büyükşehir Belediyesi, gençlere tanıdığı fırsatlarla Kayseri’yi ‘spor şehri’ haline getirmeye devam ediyor. Buna göre Türkiye’nin sayılı tesislerinden olan Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde Geleneksel Türk Okçuluğu İl Temsilciliği tarafından, 19 Mayıs Açık Hava Puta ve Hava Koşusu İl Birinciliği 2. Ayak Hava Koşusu Müsabakaları düzenlendi. 8 Mayıs Pazar günü yapılan müsabaka, Minik, Yıldız, Genç ve Büyükler olmak üzere yaklaşık 80 sporcunun katılımı ile tamamlandı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: “SPORUN VE SPORCUNUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Turnuvaya katılan tüm sporcu ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını dileyen, Başkan Büyükkılıç, genç neslin fiziksel ve manevi eğitimlerinde sporun yerinin çok önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Büyükşehir Belediyesi olarak, bir taraftan şehrimize yaptığımız yatırımlar ile şehrimizin geleceğini aydınlatacak hizmetler gerçekleştiriyoruz. Diğer taraftan da kültürde, sanatta, sporda da şehrimizin altyapısının güçlü olmasına özen gösteriyoruz. Avrupa’nın açık ara en genç nüfusuna sahip ülkeyiz. Sporcu havuzumuzda ne kadar çok gencimiz olursa bu havuzdan o kadar çok başarılı sporcular çıkarabiliriz.”

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.