Benzinde zam beklentisi
Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 78 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
- 10.05.2022 10:44
- Güncelleme: 10.05.2022 10:45
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Brent petrol fiyatındaki dalgalanma, akaryakıt gurubu ürünlerinde de dalgalanmaya sebep oluyor. Bu kapsamda benzinde de fiyat artışı bekleniyor. Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzinin pompa satış fiyatına yansıyacak şekilde 78 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 20,57 TL (beklenen zam uygulanmadan)
Motorin: 22,29 TL
LPG: 11,04 TL
1ha
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