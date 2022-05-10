Benzinde zam beklentisi

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma, akaryakıt gurubu ürünlerinde de dalgalanmaya sebep oluyor. Bu kapsamda benzinde de fiyat artışı bekleniyor. Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzinin pompa satış fiyatına yansıyacak şekilde 78 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 20,57 TL (beklenen zam uygulanmadan)

Motorin: 22,29 TL

LPG: 11,04 TL