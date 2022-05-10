MÜSİAD'dan ERÜ'ye ödül

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Türkiye'nin Gücü Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini buldu. Ödül Töreni çerçevesinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Akademinin Gücü Ödülü'ne layık görüldü.

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  • 10.05.2022 10:17
  • Güncelleme: 10.05.2022 10:36
MÜSİAD'dan ERÜ'ye ödül
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Türkiye’nin Gücü Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla sahiplerini buldu. Ödül Töreni çerçevesinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Akademinin Gücü Ödülü’ne layık görüldü.

Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, iş insanları ve akademisyenler katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın konuşmalarının ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, ERÜ tarafından covid-19’a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC çalışmalarından dolayı ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Akademinin Gücü Ödülü’ne layık görüldü.

Ödülünü TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’dan alan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, törende yaptığı konuşmasında ödülü tüm TURKOVAC ekibi adına aldığını belirterek, teşekkür etti.

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İHA

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