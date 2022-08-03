Çocuk tesliminde icra dönemine son veren uygulama

Ülke genelinde Çocuk Görüşme Merkezi sayısı Kayseri'nin de aralarında bulunduğu 50'ye yükseldi. Bu sayının yılsonuna kadar ülke geneline yayılması hedefleniyor. 

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  • 03.08.2022 12:04
  • Güncelleme: 03.08.2022 12:04
Çocuk tesliminde icra dönemine son veren uygulama

Çocukların üstün yararını gözeterek hayata geçirilen yeni uygulama ile velayet hakkı kendisine verilmeyen ancak belirlenen takvime göre çocuğunu görme hakkı tanınan ebeveynler artık icra dairelerine başvurmak zorunda kalmadan, adliyelerde kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine ücretsiz olarak başvurarak, belirlenen çocuk görüşme merkezlerinde çocukları ile görüşebiliyor.

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin icra müdürlükleri tarafından yerine getirilmesine ilişkin uygulama yerine, 4 Haziran 2022 tarihinde bu işlemlerin Adalet Bakanlığınca kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri tarafından yerine getirilmesine yönelik uygulama Kayseri’nin de olduğu 11 il merkezinde başlamıştı. Nisan ayı içinde 11 ilde ve daha sonra Haziran ayında da 7 il ve 7 ilçede başlatılan pilot uygulamadan bu güne kadar 2 bin 302 çocuk ve ailesi yararlandı.

Velayet altında bulunan çocukların ebeveynlerine teslim işlemleriyle ilgili icra sürecine son veren yeni uygulama yaygınlaşıyor. Ülke genelinde Çocuk Görüşme Merkezi sayısı yeni açılan 25 merkezle birlikte 50’ye yükseldi. İcra yolu ile çocuk teslimine son veren ilk pilot Çocuk Görüşme Merkezleri de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Uşak’ta katıldığı törenle Haziran ayı içinde hizmete açılmıştı.  

ÇOCUK VE EBEVEYNLER İÇİN ÖZEL ALANLAR KURULUYOR

Çocuk görüşme merkezleri çocukların ebeveynleri ile kaliteli zaman geçirmesini sağlamak amacıyla parklar, bahçeler, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü yerler içerisinde ya da bu yerlere yakın konumlandırılıyor. Ayrıca bu merkezlerde içerisinde kitapların, dergilerin, her yaş grubuna uygun oyuncakların bulunduğu çocuk bekleme ve oyun alanı, yetişkin bekleme odası, görüşme odası, bebek bakım odası gibi bölümler de bulunuyor. Çocuk görüşme merkezleri oluşturulurken; gençlik merkezleri, aile yaşam merkezleri, sosyal hizmet merkezleri, millet bahçe ve odaları, kreş ve anaokulları gibi alanlar değerlendiriliyor.

1ha

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