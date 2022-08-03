İç Hastalıkları Uzmanı Şerife Yılmaz: “İshalle birlikte ateşi olanlar doktora başvurmalı”

Yılmaz, ishal durumunu yüksek ateş, bulantı ve karın ağrısının takip etmesi halinde ise hastaların mutlaka doktora başvurması gerektiğini kaydetti.

Son zamanlarda sıcaklarında etkisiyle ishal, karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi rahatsızlıklarda artış görülüyor. Uzmanlar, benzer şikayetleri olan kişilerin günlük 2 veya 2 buçuk litre su tüketmesi gerektiğini söylüyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Şerife Yılmaz, vatandaşların temiz su tüketmesi ve gıdaların da sağlıklı koşullarda saklanmış gıdalar olması gerektiğine dikkat çekti. Son günlerde ishal, karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle başvuran hasta sayısında artış olduğunu aktaran Yılmaz, “Bunun sebebi genellikle su kaynaklı ya da besin kaynaklı ishaller şeklinde oluyor. O yüzden vatandaşlarımızın özellikle sularının temiz ve sağlıklı olmasına, tükettikleri gıdaların da yine temiz ve sağlıklı koşullarda saklanmış gıdalar olmasına dikkat etmesi gerekiyor” uyarısında bulundu.

‘ATEŞ, KARIN AĞRISI, BULANTI VE KUSMA DURUMUNDA SAĞLIK KURUMUNA BAŞVURULMALI’

İshal şikayetini ateş, karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi durumlar takip ediyorsa mutlaka bir sağlık kurumuna başvurulması gerektiğini ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Yılmaz, “İshal şikayeti başlayan hastaların mutlaka içtikleri su miktarının günlük 2-2,5 litreye yükseltmeleri gerekir. Birlikteliğinde ateş, karın ağrısı, bulantı ve kusma da eşlik ediyorsa hiç beklemeden bir sağlık kurumuna başvurmalarını öneriyoruz. Şu zamana kadar tespit etmiş olduğumuz ishal vakalarında maalesef mikrobik vakalar. Yani bakteriyel enfeksiyonlar daha fazla. Hastalara antibiyotik tedavisi başlıyoruz” şeklinde konuştu.