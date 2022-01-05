Çinko madeninde kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de, maden ocağındaki boşluktan düştükleri iddia edilen işçilerden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

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  • 05.01.2022 14:00
  • Güncelleme: 05.01.2022 14:00
Çinko madeninde kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Develi ilçesine bağlı Havadan Mahallesi'ndeki çinko maden ocağında meydana geldi. Çalışanlardan Ferhat Yılmaz ile Fahrettin D., bilinmeyen bir nedenle yüksekten düştü. 

Ekiplerin çalışması sonucu Ferhat Yılmaz ve Fahrettin D.  düştükleri yerden çıkarılarak Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Ferhat Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, Fahrettin D.’nin ise tedavisi sürüyor. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, soruşturma başlattı.

BGC

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