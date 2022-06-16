Çimsa, Kayseri ve Niğde entegre fabrikalarını sattı

Çimento sektörünün öncü firmalarından olan Çimsa, 2 fabrika ve 8 tesisini 110 milyon Euro karşılığında sattı. Geçen yılın bedeli altında bir rakama satış yapan Çimsa, Niğde ve Kayseri’deki entegre çimento fabrikaları ile 8 tesisini Ferpa İnşaat’a sattı. Satış işlemi düzenleyici kurumların onayının ardından tamamlanmış olacak.

Çimsa’nın Niğde ve Kayseri’nin yanı sıra Afyon, Eskişehir ve Mersin’de de çimento fabrikası bulunmaktadır.