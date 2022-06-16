Semt pazarında sebze ve meyve fiyatları

Kayseri semt pazarlarında, geçtiğimiz haftalara göre tezgâhlarda satılan sebze ve meyvelerin bazılarında fiyatlar düşerken bazılarında ise yükseldiği görüldü. 

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  • 16.06.2022 13:13
  • Güncelleme: 16.06.2022 13:14
Semt pazarında sebze ve meyve fiyatları
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarı’nda vatandaşlar mutfak alışverişi yapıyor. Vatandaşların ilk baktıkları ise fiyatlar. Mevsim ürünlerini tercih eden vatandaş, havaların ısınmasına rağmen istenilen düzeyde inmeyen fiyatlardan rahatsız.

Pazar tezgâhlarında bulunan bazı sebze ve meyvelerin önceki hafta ve şu anki fiyatları şu şekilde: “Domates 6,50 liradan 5 liraya, yeşil soğan (bağ) 10 liradan 5 liraya, erik kilosu 15 liradan 10 liraya, limon 7,50 liradan 6,50 liraya düştü. 

Geçen haftaya göre fiyatı yükselen meyve ve sebzelerin fiyatları ise: muz 12,50 liradan 17,50 liraya, patates 4 liradan 8 liraya, salatalık 4 liradan 7,5 liraya, karpuz 3 liradan 4 liraya yükseldi. Fiyatı geçen haftaya göre değişmeyen ürünler de; biber 7,50 lira, patlıcan 7,50 lira, marul (tane) 5 lira, yeşillikler (bağ) 3,30 lira ve kuru soğan 5 lira.  

Pazar tezgahlarını süsleyen diğer meyve ve sebzelerin fiyatları ise şu şekilde: “Kayısının 15 lira, kiraz 12,50 lira, dolmalık biber 10 lira, sarımsak 10 lira ve şeftali 10 lira.

1ha

Kayseri Gündem
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Semt pazarında sebze ve meyve fiyatları

Semt pazarında sebze ve meyve fiyatları

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