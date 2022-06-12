Çilingir Mehmet Şimşek: “Kapılar hırsızlar tarafından albenili hale geldi”

Çilingirci Mehmet Şimşek, son zamanlarda artan hırsızlık vakalarından dolayı güvenlik önlemlerinin arttırılması gerektiğinden bahsetti. Şimşek: “Biliyorsunuz son zamanlarda güvenlikle alakalı ciddi sorunlar var hurdalar artık pay ediyor. Bağların bahçelerin, kapıları artık hurdacılar tarafından hırsızlar tarafından albenili olan hale geldi. O yüzden güvenliği son haddine çıkarmamız gerekiyor boş bırakmamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Şimşek ayrıca en güvenli olan kilit çeşitlerinden ve müşteri talebinin yoğunluğu hakkında konuşarak vatandaşa tavsiyelerde bulundu. Çilingir Şimşek: “Önceden kilitliğe ihtiyaç yoktu ama şimdi en son sistem neyse müşterilerimiz ona yönelmeye başladılar haklı olarak belki ortam onu gerektiriyor, bu anlamda da böyle çok değişik güvenlikli sistemler piyasaya sürülmeye başlandı onları tercih edebiliyorlar. Parmak izi kilitler var sağdan soldan farklı yerlerden kilitleyen kilitler var müşterilerimizin genelde talepleri bu yönde oluyor güvenliklerini en üst seviyeye çıkarma eylemindeler. Güvenlik kameraları takılıyor ilave olarak önceden kilitlemeden kapıyı konuya komşuya gidiyorlardı şimdi mecbur kilitleyip gitmek durumunda kaldılar. Velhasıl iyi zamanda değiliz ama dediğim gibi güvenliğimizi de hiçbir zaman yarı yolda bırakmamalıyız en yüksek seviyede güvenliğimizi alarak ona göre hareket etmeliyiz diye tavsiyede bulunuyorum” dedi.