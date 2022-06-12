KAYMEK gençleri ecdadın huzurunda

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) öğrencilerine Çanakkale gezisi düzenliyor.

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  • 12.06.2022 12:51
  • Güncelleme: 12.06.2022 13:36
KAYMEK gençleri ecdadın huzurunda
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) öğrencilerine Çanakkale gezisi düzenliyor.

Belediyecilik hizmetlerini sadece yerel yönetim hizmetleri ile sınırlandırmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, gençlere verdiği özel önem çerçevesinde düzenlediği Çanakkale gezisi turları ‘Kayseri’nin evlatları, ecdadının huzurunda’ sloganıyla devam ediyor. KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde eğitim alan öğrenciler, ’Çanakkale Gezisi’ programı çerçevesinde düzenlenmiş olan etkinlikle belli gruplar halinde Çanakkale’ye gidiyorlar. Çanakkale gezisine katılan öğrencileri, büyükşehir belediyesi önünden, öğrencilerin ailelerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayayadın da uğurladı. Milli ve manevi değerlere bağlılıklarını güçlendirmek için ve daha farkında, daha bilinçli bir nesil olmaları için Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Çanakkale’ye giden gençleri bu anlamlı yolculuk için duydukları heyecan görülmeye değerdi.

Mayıs ayında başlayan ve halen devam eden Çanakkale Gezi programı çerçevesinde düzenlenen etkinlikle gruplar halinde Çanakkale Şehitliği’ne ziyarette bulunan KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde eğitim alan öğrenciler, şehitler için dua ediyorlar.

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İHA

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