Çiçek toplarken fenalaşan yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çiçek toplarken fenalaşarak yarım metrelik duvardan yere düşen kadın yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Begonya Sokak’ta Durdu K. (76) çiçek topladığı sırada fenalaştı. Yarım metrelik duvardan yere düşen yaşlı kadını gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Talihsiz kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.