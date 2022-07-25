20 yaşındaki genç elektrik çarpması sonucunda hayatını kaybetti
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Furkan Özcan (20) isimli genç elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.
- 25.07.2022 18:32
- Güncelleme: 25.07.2022 18:32
Olay, Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi’nde meydana geldi. Elektrik çarpması sonucunda hayatını kaybeden Furkan Özcan isimli gencin cansız bedeni otopsi için Sarıoğlan İlçe Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, Furkan Özcan’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN