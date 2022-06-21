CHP Milletvekili Arık: “Ertekin, vakıflara para aktardığını itiraf etti”

Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'in düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalar sonrasında CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’tan açıklama geldi. Ertekin’in şark kurnazlığı yapıp sorulara yanıt vermek yerine kendilerini Kayseri kamuoyu ve Kayserispor camiası ile karşı karşıya getirmeye çalıştığını belirten Arık, “Biz Erciyes Anadolu Holding’in Kayserispor’a yaptığı desteği değil, Kayserilililerin alın teri üzerinden, FETÖ yapılanmasının günümüz versiyonu TÜRGEV’e, Ensar Vakfı’na, Bilal Erdoğan eylensin diye ETNO spora emekçilerin alın terinden kaç milyon lira verildi, bunu soruyoruz. Biz Kayseri’nin hiç edilen 20 milyon EURO’sunu soruyoruz. Ertekin şark kurnazlığı yapıp, kıvırmasın, sorularımıza yanıt versin. Aslında siyaset sahnesine atılmaya kalkıp, AKP yönetimi tarafından bile, aday yapılmayarak kalibresi ortaya konulan bu zata yanıt vermek dahi gereksiz ama Kayseri’nin değerlerinin sahipsiz olmadığını göstermek ve hadsize de haddini bildirmek için bu açıklamayı yapmak farz oldu. Öncelikle altını kalın çizgilerle çizmek gerekir ki, Erciyes Anadolu Holding, Kayseri’nin bir değeri, Kayseri sanayisinin lokomotifidir. Erciyes Anadolu Holding, kerameti kendinden menkul bu zat Kayseri’nin yolunu bilmediği dönemlerde de, bünyesindeki markalarıyla ISO 500 listesine damgasını vuran, sadece Kayseri’nin değil Türkiye’nin gurur kaynağıydı. Ve binlerce çalışanıyla, yarattığı katma değeriyle böyle olmaya da devam edecektir. Bizim tüm mücadelemiz de Erciyes Anadolu Holding’in bu başarılarının devam etmesi, bu güzide kuruluşumuzun birilerinin arpalığı olmaması içindir” diye konuştu.

“HOLDİNGİN, AKP’NİN ARPALIĞI OLDUĞU KABUL EDİLMİŞTİR”

TBMM’ne verdikleri ve yanıtsız bırakılan soru önergesinin, Erciyes Anadolu Holding ile ilgili iddiaların açığa kavuşmasını, sorunların tespitini amaçladıklarını dile getiren Arık, “Maalesef TMSF’ye devredilen şirketleri arpalık gibi gören iktidar partisi sorularımızı yanıtsız bırakırken, iktidar partisinin kayyum olarak atadığı şahıs da soru işaretlerini gidermek yerine holding bünyesindeki emekçi kardeşlerimizi figüran, basın mensuplarını da izleyici yapıp ucuz bir tiyatro oyununu sahneye koydu. Hızını alamayıp tiyatrosu içinde bir de çadır mahkemesi kurdu. Emekçi kardeşlerimizi kurduğu çadır mahkemesinde tanık koltuğuna oturtan bu zat, kendisi de hem savcı hem yargıç kılığına girerek hükümler verdi. Kendince hüküm veren bu zat, şark kurnazlığı yapayım derken aslında iddialarımızın doğruluğu, Holding’in AKP’nin arpalığı olduğunu da kabul ediyor. Babasının bağından üzüm bağışlıyormuş gibi ‘TÜRGEV’e verdim, TÜGVA’ya verdim. Yine vereceğim’ diyor. Neymiş vergilerden vermiyormuş. Babanın parasını mı veriyorsun. Orası kamunun kontrolünde bir kurum, orası milletin malı. Veriyorsan cebinden ver. Madem verdiğini kabul ediyorsun ne kadar verdiğini açıkla da Kayseri kamuoyu öğrensin. Bu açıklama kamu kaynaklarının TÜRGEV’e, TÜVGA’ya, İlim Yayma Cemiyetine peşkeş çekildiğinin itirafıdır. Bu Şark Kurnazı, açıklama yaparken bizi emekçi kardeşlerimizle, Kayseri kamuoyu ile ve Kayserispor camiası ile karşı karşıya getirmeye çalışmış. Bilmelidir ki buna değil kendisinin, liyakati için değil sadakati için kendisini o koltuğa oturtanların da gücü yetmez. Biz Erciyes Anadolu Holding’in Kayserispor’a yaptığı desteği değil, Kayserilililerin alın teri üzerinden, FETÖ yapılanmasının günümüz versiyonu TÜRGEV’e, Ensar Vakfı’na, Bilal Erdoğan eylesin diye ETNO spora emekçilerin alın terinden kaç milyon lira verildi, bunu soruyoruz. Biz Kayseri’nin hiç edilen milyonlarını soruyoruz. Biz Holding’in neden AKP’nin Erdoğan Ailesinin başında olduğu vakıfların arpalığı olduğunu soruyoruz” diye konuştu.

“KAYSERİ’NİN 20 MİLYON EUROSU NEREDE?”

Çetin Arık açıklamasının devamında şu sözleri kullandı: “Anlamadıysa bir kez daha soruyoruz:

Kayseri’nin 20 milyon Euro’su nerede?

Reklam adı altında havuz medyasına ne kadar para aktardınız?

Ürünlerinizi sadece havuz medyasını takip edenler mi alıyor? Cumhuriyet, Sözcü, Korkusuz, Birgün, Milli Gazete okuyan; Fox TV, Halk TV, Tele 1, KRT izleyen müşterileriniz yok mu? Bu basın kuruluşlarına neden reklam vermiyorsunuz?

Emin Varlık Yönetim şirketiyle nasıl bir ilişkiniz var?

TÜRGEV’e ne kadar destek verdiniz?

İbn-İ Haldun Üniversitesine ne kadar destek verdiniz?

Şark kurnazı kıvırmadan, eğip bükmeden yanıt versin…

Bu sorulara gerçek anlamda yanıt verebilirse bir de LST yazılım ile ilgili sorulara yanıt versin. LST Yazılım ile holdingin bağlantısı nedir? Hangi iş için bu firmaya ne kadar ücret ödenmiştir? LST yazılım sözleşmenin gereklerini yerine getirmiş midir? Getirmediyse nasıl bir yaptırım uygulanmıştır? Bu soruların yanıtını geçtim, 14 bin çalışanın emeğini savunduğunu söyleyen şark kurnazına soruyorum: LST yazılım isimli firmaya “Milyonlarca dolar para aldınız, aylardır bir çivi çakmadığınız gibi çalışan sistemleri de bozdunuz” demeye cesaretin var mı?

Sadakatle bağlı olduğu yerlere güvenerek bize meydan okuyan ve yasama döneminin bitmesini bekleyen Şark Kurnazına hatırlatmak isterim ki, yasama döneminin bitmesini biz de dört gözle bekliyoruz. Yolsuzluğun, usulsüzlüğün, haksızlığın savunucusu bu yapı iktidardan gittiği gün kim hesap verecek, kim kaçacak göreceğiz. Ama faydası yok hangi deliğe girerlerse girsinler; yolsuzluk, usulsüzlük yapan, milletin parasıyla saltanat sürenlerden tüyü bitmemiş yetimin hakkının hesabını soracağız. Bu da bizim Kayseri’ye sözümüz oldu.

Son olarak AKP’den aday adayı olup aday olamayan şark kurnazı, ‘Ben siyasetçi değilim’ diyerek kendisine haksızlık ediyor. Siyasetin alasını yapıyor. Tiyatroya merakından olacak ki, kendisine rol model olarak da Zübükzade’yi almış. Kendisine tavsiyem, bir an önce istifa etsin ve siyasete atılsın. Holdingi de kirli siyasetine daha fazla alet etmesin. Orası AKP’nin arka bahçesi değil, Şark Kurnazı’nın tiyatro sahnesi değil, Kayseri’nin değeri, on binlerin ekmek kapısı”