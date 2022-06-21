Niğde'de 'Yetimler Buluşması' yapıldı

Niğde’de bin 700 yetim ’2. Geleneksel Yetimler Buluşması’nda bir araya geldi.

Niğde Belediyesi ve Yetim Eli Derneği iş birliğinde Çiftlik ilçesinde bulunan Ketençimen Yaylası’nda düzenlenen etkinlikte; güreş, okçuluk, judo, futbol, boks, tekvando gösterileri yapıldı. Yaş gruplarına göre survivor, çuval giyme yarışmaları düzenlendi. Etkinlikte hayırseverlerin destekleriyle yetimlere ücretsiz köfte ekmek, pamuk şeker ve dondurma dağıtıldı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Yaklaşık bin 700 yetim çocuğa karne hediyesi olarak piknik yaptırdık. Yetimlerin mutlu olduğunu, oyunlar oynadığını, yüzlerindeki gülümsemeyi, gözlerindeki mutluluğu, heyecanı görmek bizi de çok mutlu ediyor. İnşallah bu organizasyonların devamı olacak, biz onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız, devlet olarak, millet olarak, belediye ve STK’lar olarak onların yanındayız. Çünkü geleceğimiz onlar, ülkemizi, her şeyimizi onlara emanet edeceğiz. Onların bu çağlarını ne kadar pozitif enerjiyle geçirirlerse bizler de o kadar mutlu oluruz" dedi.

Yetim Eli Derneği Başkanı Şahin Mercan ise bu yıl etkinliğin ikincisini düzenlediklerini belirterek, “Geçen sene bu etkinliklerin ilkini düzenlemiştik. Bu tür etkinliklerde daha çok oyun ve spor alanlarına yöneliyoruz. Akademik başarısı düşük olan yetimleri beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler tespit ediyor. Boksa, tekvandoya, güreşe, atletizme, futbola yönlendirerek bu şekilde onları rehabilite etmeye çalışıyoruz. Desteklerinden dolayı belediyemize ve hayırseverlerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.