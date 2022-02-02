CHP’li Orhan, “Sarayın ışıkları 24 saat açık, demek ki fatura derdi yok”

Elektrik ve doğal gaz faturaları ödeyen vatandaşların artık öderken oldukça zorlandığını ifade eden CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gonca Yelda Orhan, “Hepimizin evine ve iş yerine elektrik faturası geliyor. Elektrik faturalarını karşılaştırdığımızda geçen aya göre 2,5 kat artmış durumda. Aynı şekilde doğalgaz faturaları da artmış vaziyette. Artık elektrik ve doğalgaz faturaları bu vatandaşın elini değil, cebini de yakıyor. Evini de yakıyor” diye konuştu.

‘KDV VE ÖTV’Yİ KALDIRALIM’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mecliste yaptığı konuşmada vatandaşlar için kara kış fonu oluşturulmasını talep ettiğini söyleyen Gonca Yelda Orhan, “Aylar öncesinde Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu meclis kürsüsünden kara kış fonu oluşturalım demişti. Biz bu günleri gördüğümüz için bunu talep etmiştik. Kara kış fonunda ne vardı, elektrik, doğalgaz, ısınma ve su gibi ürünlerden KDV ve ÖTV’yi kaldıralım demiştik. Bu gün sarayın eşrafı neden kaldırmadı bunu? Çünkü kendilerinin öyle bir derdi yok. Bu gün saray sizce elektrik faturası ödüyor mu? Ve elektrik faturasının ne kadar geldiğinden haberi var mı? Vatandaş eve gittiği zaman elektriğini ve doğalgazını yakmaya korkarken bu gün sarayın ışıklarına baktığımız zaman bütün ışıkları her taraftan yanıyor. Yani sarayda 24 saat ışık yanıyor. Demek ki adamların elektrik, su, doğal gaz derdi yok” şeklinde konuştu.

‘VATANDAŞIN ELİ ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURASINI TUTMAZ OLDU’

Üst üste gelen zamlar artık dur demek gerektiğini ifade eden Orhan, “Biz bugün hangi vatandaşa sorarsak soralım, elektriği doğalgazı ve yakıtı sıkıntılı bir durumda. Bakın dün gece motorine 39 kuruş, benzine 40 kuruş zam geldi. Bundan 2 ay önce dolar 18.50 iken bir arabanın deposu 650 Liraya doluyordu. Bugün dolar 13.40 ve bir arabanın deposu bin Liraya doluyor. Nasıl bir anlayış bu. Vatandaşın eli elektrik ve doğalgaz faturasını tutmaz oldu. Günlerdir sanayicilere elektrik ve doğal gaz verilemiyor. Bugün sabah arkadaşımdan gelen mesajı sizinle paylaşmak istiyorum. OSB’de Ocak ayında kullandıkları elektriğin birim fiyatının yüzde 60’ını bu fiyattan kullanıyorlar. Geri kalanlarını yüzde 50 zamlı birim fiyattan kullanmak zorundalar. Yazık değil mi bu halka, yazık değil mi bu sanayiciye. Esnafa dönüyorsunuz esnafta sıkıntıda. Esnaf bu gün sattığı bir ürünün yerine yenisini koyamıyor. Artık bu işe bir dur dememiz lazım” ifadelerini kullan