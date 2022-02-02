İYİ Partili Yücel, “Kayseri’de ekmek sıkıntısı olması en son aklımıza gelecek konuydu”

Karın altında, soğukta ve fırtınada kuyruklar çoğalınca meydanda ki ekmek büfesini 50 metre ileri kaldırmak zorunda kaldılar” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ekmek sorununu engellemek için fabrika kurduğunu söyleyen Kazım Yücel, “Belediyemiz bu konuda birçok il belediyesi gibi ekmek sorununu gidermek için ekmek fabrikaları kurdu. Bunları da halka dağıtmak kendi reklamlarını yapmak için meydanlara büfe koydular. Yani dediler ki biz belediye olarak ekmekte sıkıntı yaşatmayız. İhtiyacı fırından daha ucuz halka sunabiliriz dediler ve halktan büyük bir talep oldu. Karın altında, soğukta ve fırtınada kuyruklar çoğalınca meydanda ki ekmek büfesini 50 metre ileri kaldırmak zorunda kaldılar. Bu çağda ekmekte kuyruk en son aklımıza gelecek konuydu. Ekmekte kuyruğun olacağı da konuşulmamalıydı. Çünkü akla gelmeyen bir konuydu. Maalesef bugün kayseri büyükşehir belediyesi meydana koyduğu, vatandaşa reklam olsun ekmekte sıkıntısını gideriyoruz dediği konuyu Türkiye gündeminde sıkıntılı yere düşünce ekmek büfesini daha içerde bir yere aldı. Belediye başkanının büfeleri meydandan kaldırıp mahalle içlerine taşıyacağıyla alakalıda açıklaması var. Bu yapacağı uygulama tabi ki doğru bir uygulama fakat orada da insanların aynı şekilde sıraya girecekleri bir fiyat aralığı var” diye konuştu.

‘EKMEĞE ZAM YAPILMAYACAĞINI SÖYLEMİŞLERDİ’

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ekmeğe zam yapmayacaklarını ifade etmesi üzerine ekmeğe zam gelmesini anlamadıklarını ifade eden Yücel,”1 Lira 25 kuruş olan ekmeğin fiyatı zam yapmayacaklarını ifade etmelerine rağmen 1 Lira 50 kuruş ye yükseldi. Su ve elektriğe yapılan zamlar ekmeğe de yapıldı. Eğer bu zam olması gerekliyse fırıncıların 2 Lira 50 kuruş olan fiyatını nereye koyacaksınız. Fırıncıya soruyorsun 2 Lira 50 kuruş bizi kurtarmaz diyor. Belediye’ye soruyorsun 1 Lira 50 kuruş bizi kurtarmaz diyor. Biz bunu gündeme getirdiğimizde de 50 yıl öncenin örneği veriliyor. Bugünün Türkiye’sinde dünyayla yarıştığımız ülkede ekmeğin kuyruğunun olmasını vatandaşımız anlam veremiyor. Bizde anlamakta zorluk çekiyoruz” diye konuştu.

‘ELEKTRİK VE DOĞALGAZDAN KDV ALMAYIN’

Bir önceki aya göre doğalgaz ve elektrik faturalarında büyük bir artış olduğunu ifade eden Kazım Yücel, vatandaşların faturaları ödemekte zorluk çektiğini söyledi. Yücel, “Doğalgaz ve elektrik faturaları konusunda da vatandaşımız devletinden bir yardım istiyor. Elektrik temel bir kullanım aracıysa, doğal gaz gerçekten bir ihtiyaç ise burada bu konularla ilgili belediye başkanları milletvekilleri ve bizler şöyle seslenmeliyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir kanun çıkartın elektrik ve doğalgazda asgari kullanımda hiç olmazsa KDV almayın. Vatandaşımız bunu ödemekte zorlanıyor. Geçen ay 120 Lira elektrik faturası ödeyen vatandaş bu ay 250 Lira ödüyor. Geçen ay 300 Lira doğal gaz ödeyen vatandaş ise bugün 900 Lira ödüyor. Bu doğrultuda akaryakıt fiyatları da yukarı doğru seyrediyor” şeklinde konuştu.

