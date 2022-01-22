Çetin soğuklar sulama barajını dondurdu

Kayseri ve ilçelerinde kar yağışıyla birlikte soğuk hava etkili oluyor. Aralıklarla devam eden yağış sonrası sıcaklıklar iyice düştü. Bu da açıkta bulunan sulak alanların donmasına sebep oldu.

Yeşilhisar ilçesine bağlı Akköy Mahallesi sınırlarında bulunan DSİ Akköy Sulama Barajı da soğuk havadan nasibini aldı. Bölgede sıcaklıklar sıfırın altında 15 dereceye kadar düşerken sula başarı da kısmen dondu. Bu durum ortaya kartpostallık manzaralar da çıkardı.

1967 yılında sulama amaçlı yapılan Akköy Barajı’nda su seviyesi en son yüzde 2 olarak ölçülmüştü. Son günlerde artan kar yağışının barajdaki su seviyesini arttırması bekleniyor.