Çeşitli suçlardan gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı

 Kayseri'de polis ekiplerince yürütülen faaliyetler sonucunda hakkında çeşitli suçlardan arama kararı olan 16 şahıs yakalandı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 

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  • 16.03.2022 18:30
  • Güncelleme: 16.03.2022 18:30
Çeşitli suçlardan gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Mevlana, Battalgazi, Yavuzlar, General Emir, Hürriyet, Boztepe Mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan 9 yıl 10 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.S., ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E., 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K., 3 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y., 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S., ‘yaralama’ suçundan 4 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ö., ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ş., ‘maldaki artışı bildirmemek’ suçuyla 10 gün hapis cezası bulunan N.A., isimli şahıslar yakalandı.

Çeşitli suçlardan gözaltına alınan toplam 16 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli de adliyeden serbest kaldı.

1ha

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