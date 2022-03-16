Vizenin bitmesi ulaşımda engel olmayacak

Kayseri Ulaşım A.Ş., otobüs ve raylı sistemleri kullanan öğrenci ve öğretmenlerin kart vizelerinin bitmesi halinde, kartlarını 'tam kart' tarifesi ile kullanmaya devam edebileceklerini duyurdu.

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  • 16.03.2022 18:24
  • Güncelleme: 16.03.2022 18:24
Vizenin bitmesi ulaşımda engel olmayacak

Kayseri Ulaşım A.Ş.'den yapılan duyuruda, "Öğrenci ve öğretmen kart kullanıcıları, kart vize bitiş tarihinden itibaren kartlarını tam kart tarifesi ile kullanmaya devam edebilecektir" ifadeleri kullanıldı. Böylece öğrenci ve öğretmenler, vizelerinin bitmesi takdirinde vizelerini yeniletmeden önce kullanmaya devam edebilecek.

Kayseri'de toplu taşımada öğrenci bileti 2 lira 25 kuruş, öğretmen bileti ise 3 lira 20 kuruş (aktarmalı 2 lira 65 kuruş), tam bilet ise 4 lira 50 kuruştan satışa sunuluyor.

1ha

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