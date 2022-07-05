Çekerek'te kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Çekerek ilçesinde canlı hayvan pazarında kurbanlıklar satılmayı beklerken, besiciler ise durgunluktan yakınıyor.

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  • 05.07.2022 14:47
  • Güncelleme: 05.07.2022 14:47
Çekerek'te kurbanlıklar alıcılarını bekliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Çekerek ilçesinde canlı hayvan pazarında kurbanlıklar satılmayı beklerken, besiciler ise durgunluktan yakınıyor.

Besiciler, özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını ilçenin belirli noktalarında kurulan pazarlarda satışa sunmaya başladı. Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar, hayvanların sağlık durumunu titizlikle inceledikten sonra fiyat için sıkı bir pazarlığa giriyor. Canlı hayvan pazarında satışlarda durgunluk yaşandığını belirten besiciler ise son gün yaşanacak yoğunluğu bekliyor.

Çekerek canlı hayvan pazarında, küçükbaşlar 2 bin liradan 4 bin liraya, büyükbaşlar ise 15 ila 50 bin lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor.

Pazardaki yerini alan besicilerden Tayyip Yücel, kurbanlık hayvan satışlarından memnun olmadığını söyleyerek, “Hayvanlarımızı pazara satmaya getirdik. Şu an pazar çok durgun hayvanlar satılmıyor. Biz genelde ahırda satıyoruz hayvanları ama pazarda satış pek yok. Çekerek’te şu an hayvanlar satıcıların elinde kaldı. Diğer illerde satışların iyi olduğu söyleniyor. Ama Çekerek’te canlı hayvan pazarı çok durgun, satılmıyor. Kurbanlık fiyatları da 15 ila 50 bin arasında değişiyor” dedi.

Yasin Avşar isimli besici ise, “Hayvanlarımızı çıkardık alıcılarını bekliyoruz, fiyatlarımız 35 ila 45 bin lira arasında değişiyor. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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