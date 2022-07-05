Nevşehir'de Bayram öncesi mezarlık temizlikleri başladı

Nevşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yapıyor.

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  • 05.07.2022 14:38
  • Güncelleme: 05.07.2022 14:38
Nevşehir'de Bayram öncesi mezarlık temizlikleri başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yapıyor.

Nevşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, her bayram öncesi olduğu gibi bu bayram öncesi de mezarlıklarda detaylı temizlik ve bakım işlemlerine başladı. Vatandaşların kabirleri daha rahat ziyaret edebilmeleri için belediye ekipleri tarafından mezarlıklarda hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Yıl boyu belirli aralıklarla M. Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan Kaldırım Mezarlığı ve Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde bulunan Taşlıbel Mezarlığı’nın temizlik ve bakımını yapan ekipler, bayram öncesi çalışmalarını hızlandırdı. Mezarlıklarda bir yandan peyzaj ve budama işlemleri yapılırken, diğer yandan ilaçlama ve yabani ot ve bitkilerin kesim işleri sürüyor. 2 ayrı ekiple yürütülen çalışmalarda mezarlık alanlarının temiz ve düzenli tutulması amaçlanıyor. Çalışmalarda mezarlara zarar veren ağaçlar budanırken yabani otlar nedeniyle üzeri kapanma tehlikesi olan birçok mezar, temizlenerek görünür bir hale getirildi.

Diğer yandan Arefe gününden itibaren Kaldırım ve Taşlıbel Mezarlıklarında kabir ziyaretine gelen vatandaşlara Mezarlıklar Müdürlüğü görevlilerince Begonya dağıtılacak. Yaklaşık 30 bin adet dağıtımı planlanan Begonyalar isteyen vatandaşlar tarafından mezarlıklara dikilecek.

İHA

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