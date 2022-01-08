Çanta hırsızını vatandaşlar suçüstü yakaladı
Kayseri'de yaşlı kadının çantasını çalıp kaçmaya çalışan şahıs, vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
- 08.01.2022 11:04
- Güncelleme: 08.01.2022 11:07
Olay, Kayseri’nin Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, yaşlı bir kadının çantası meydanda bulunduğu sırada genç bir şahıs tarafından çalındı. Durumu gören vatandaşlar çantayı çalan şahsı kaçmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Vatandaşlar çantayı çalan şahsı polis ekiplerine teslim etti.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
BGC
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