Çanta hırsızını vatandaşlar suçüstü yakaladı

Olay, Kayseri’nin Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, yaşlı bir kadının çantası meydanda bulunduğu sırada genç bir şahıs tarafından çalındı. Durumu gören vatandaşlar çantayı çalan şahsı kaçmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Vatandaşlar çantayı çalan şahsı polis ekiplerine teslim etti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.