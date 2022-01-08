Konyaspor - Sivasspor rekabetinde 26. randevu

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında karşılaşacak olan İH Konyaspor ile DG Sivasspor, 26. kez rakip olacak.

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  • 08.01.2022 10:56
  • Güncelleme: 08.01.2022 10:56
Konyaspor - Sivasspor rekabetinde 26. randevu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında karşılaşacak olan İH Konyaspor ile DG Sivasspor, 26. kez rakip olacak.

Konyaspor ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in ikinci devresinin ilk haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 26. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 25 Süper Lig karşılaşmasında Sivasspor 9 kez galibiyet elde ederken, Konyaspor ise 8 kez kazandı. 8 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar rakip fileleri 25 kez havalandırırken, kalesinde ise 27 gole engel olamadı.

İki takım arasındaki en farklı maç ise 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında oynanan ve Konyaspor’un sahasında 5-0 kazandığı maç olmuştu.

Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Cüneyt Çakır görev yapacak.

İki ekip arasında Süper Lig’de oynanan 25 maçın skorları şöyle:

2005-2006 Sezonu

Sivasspor-Konyaspor: 1-1

Konyaspor-Sivasspor: 2-1

2006-2007 Sezonu

Konyaspor-Sivasspor: 2-0

Sivasspor-Konyaspor: 1-3

2007-2008 Sezonu

Konyaspor-Sivasspor: 2-1

Sivasspor-Konyaspor: 3-0

2008-2009 Sezonu

Sivasspor-Konyaspor: 1-0

Konyaspor-Sivasspor: 0-0

2010-2011 Sezonu

Sivasspor-Konyaspor: 1-0

Konyaspor-Sivasspor: 1-1

2013-2014 Sezonu

Sivasspor-Konyaspor: 2-0

Konyaspor-Sivasspor: 3-0

2014-2015 Sezonu

Sivasspor-Konyaspor: 0-0

Konyaspor-Sivasspor: 0-1

2015-2016 Sezonu

Sivasspor-Konyaspor: 0-0

Konyaspor-Sivasspor: 2-1

2017-2018 Sezonu

Sivasspor-Konyaspor: 2-1

Konyaspor-Sivasspor: 5-0

2018-2019 Sezonu

Sivasspor-Konyaspor: 0-0

Konyaspor-Sivasspor: 1-1

2019-2020 Sezonu

Sivasspor-Konyaspor: 2-0

Konyaspor-Sivasspor: 2-2

2020-2021 Sezonu

Konyaspor-Sivasspor: 0-1

Sivasspor-Konyaspor: 3-1

2021-2022 Sezonu

Sivasspor-Konyaspor: 0-1

İHA

Kayseri Gündem
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