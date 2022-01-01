Büyükşehirden Erciyes'te kiralık dükkan ihalesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes'te kiralık dükkan ihalesi yapılacak.
- 01.01.2022 13:43
- Güncelleme: 01.01.2022 18:09
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes’te kiralık dükkan ihalesi yapılacak.
Erciyes’te bulunan dükkanlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce ihale ile 10 yıllığına kiralanacak. Açık teklif usulü ile yapılacak olan ihale, 4 Ocak Salı günü saat 14.00’te Belediye Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek.
İHA
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