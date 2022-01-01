Fırıncılar Odası Genel Kurula gidecek
Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası Olağan Genel Kurulu 13 Ocak tarihinde yapılacak.
- 01.01.2022 13:35
- Güncelleme: 01.01.2022 13:35
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası Olağan Genel Kurulu 13 Ocak tarihinde yapılacak.
Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası Olağan Genel Kurulu 13 Ocak Perşembe günü yapılacak. Kayseri Kültür Merkezi’nde yapılacak olan genel kurul saat 10.00’da başlayacak. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, 19 Ocak Çarşamba günü aynı saatte yapılacak.
İHA
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