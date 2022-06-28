Büyükşehirden belediye personeline 'KVKK' Semineri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu eğitimi çerçevesinde belediye personelinin farkındalığını artırmak, yetkinliklerini geliştirerek, kurumsal gelişim planı işleyişe uygun bir program oluşturmak amacıyla hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

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  • 28.06.2022 10:24
  • Güncelleme: 28.06.2022 11:43
Büyükşehirden belediye personeline 'KVKK' Semineri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu eğitimi çerçevesinde belediye personelinin farkındalığını artırmak, yetkinliklerini geliştirerek, kurumsal gelişim planı işleyişe uygun bir program oluşturmak amacıyla hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın liderliğinde personelin her anlamda daha kaliteli ve daha donanımlı olması için hizmet içi eğitim seminerlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Başkanlığı tarafından bu kez de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili bir seminer gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen eğitim seminerine Avukat Mehmet Aydın tarafından KVKK eğitimi çerçevesinde belediye personellerinin farkındalığını artırmak, yetkinliklerini geliştirerek, kurumsal gelişim planı işleyişe uygun bir program oluşturmak amacıyla bilgiler verildi. Seminere, Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı ve belediye personeli katıldı.

Seminerde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 07.04.2016 tarihi itibariyle mevzuata girdiğini söyleyen Av. Aydın, kanunla ile ilgili yapılan düzenlemeler, mevzuat hükümleri, kişisel verilerin hangi doğrultuda kullanılacağı gibi konular hakkında geniş çaplı bilgiler verildi.

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İHA

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