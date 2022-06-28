Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ilk kez öğrenci olacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Hukuk Fakültesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarı 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilk defa öğrenci alacak.

Hukuk Fakültesi ve Konservatuvara öğrenci alımı yapılan çalışmalar sonucunda neticelendi. 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde Hukuk Fakültesi 60, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ise 20 öğrenciyle eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapana SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, “Öncelikle çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hukuk Fakültemizin ve Konservatuvarımızın binaları hazır; akademik ve idari kadrolarını da oluşturduk. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizi görmek için gün sayıyoruz. Hukuk Fakültesine 60, Konservatuvara 20 öğrenci alacağız.” ifadelerini kullandı.

2011 yılında kurulan ve nitelikli, çağdaş, uluslararası düzeyde bir eğitim vermeyi amaçlayan Türk Müziği Devlet Konservatuvarı bünyesinde 9, 2017 yılında kurulan Hukuk Fakültesinde ise 50 akademik personel yer alıyor.