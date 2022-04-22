Büyükşehir Zabıtası'ndan bayram öncesi koordinasyon toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi alınacak tedbirleri görüşmek üzere merkez ilçe zabıta müdürleri ile koordinasyon toplantısı yaptı.

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  • 22.04.2022 13:26
  • Güncelleme: 22.04.2022 13:44
Büyükşehir Zabıtası'ndan bayram öncesi koordinasyon toplantısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi alınacak tedbirleri görüşmek üzere merkez ilçe zabıta müdürleri ile koordinasyon toplantısı yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehrin sağlığı, düzeni ve esenliği çerçevesindeki görevleriyle, doğrudan ve dolaylı kent yaşamına etki eden alanlarda Kayseri halkının huzuru için çalışma ve denetimlerine aralıksız devam ederken, ekipler bayram süresince denetimlerini de sürdürecek.

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık’ın başkanlığında yapılan koordinasyon toplantısına, merkez ilçe belediye zabıta müdürleri katıldı. Toplantıda, kent genelinde vatandaşların huzurlu bir bayram yaşaması için yapılacak çalışmalar değerlendirilirken, zabıta ekiplerinde tüm izinlerin kaldırılması ve ekiplerin Ramazan Bayramı’nda tam kadro sahada olmaları kararları alındı.

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı olarak merkez ilçe zabıta müdürlerimizle birlikte her zaman olduğu gibi koordinasyon toplantılarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza huzurlu bir bayram geçirmeleri için elimizden geleni yapacağız. Halkımıza 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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