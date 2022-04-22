Minikler, büyükşehir kütüphanelerinde doyasıya eğlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocuk kütüphanelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde çocuklara yönelik etkinlik yaptı. Etkinlikte çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın seslendirdiği marşlar ve parçalarla doyasıya eğlendi.

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  • 22.04.2022 12:09
  • Güncelleme: 22.04.2022 12:23
Minikler, büyükşehir kütüphanelerinde doyasıya eğlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocuk kütüphanelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde çocuklara yönelik etkinlik yaptı. Etkinlikte çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı’nın seslendirdiği marşlar ve parçalarla doyasıya eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi’nin, çocuk kütüphanelerinde düzenlediği her hafta bir etkinlik bir konsept programı çerçevesinde haftanın teması ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ oldu.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Argıncık Semt Kütüphanesi ve Beyazşehir Halk Kütüphanesi’nde, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm çocuklara armağan ettiği, yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik 23 Nisan etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Bando takımı, marşlar ve birbirinden güzel parçalar seslendirdi. Bando takımına ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk flamaları ile eşlik eden minikler doyasıya eğlendi.

Etkinliği izleyen veliler ve vatandaşlar miniklere alkışlarla eşlik etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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