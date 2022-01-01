Büyükşehir zabıtası 4 bin 658 kişiye işlem yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşların güven ve huzuru için uygulanan genel denetimlerde kurallara aykırı davranan 4 bin 658 kişi hakkında işlem uyguladı.

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  • Güncelleme: 01.01.2022 18:05
Büyükşehir zabıtası 4 bin 658 kişiye işlem yaptı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşların güven ve huzuru için uygulanan genel denetimlerde kurallara aykırı davranan 4 bin 658 kişi hakkında işlem uyguladı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşların güven ve huzuru için uygulanan genel denetimlerde kurallara aykırı davranan 4 bin 658 kişi hakkında işlem uyguladı.

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Kayserililerin esenlik ve huzuru için trafikten turizme kadar sorumluluk alanındaki pek çok konuda 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürdü. Şehrin sağlığı, düzeni ve esenliği kapsamındaki görevleriyle, doğrudan ve dolaylı kent yaşamına etki eden trafik, hal, turizm, genel kontrol, akşam ve merkez olmak üzere Zabıta Amirlikleri yıl içerisinde Kayseri halkının huzuru için çalışma ve denetimlerini aralıksız devam etti. Bu kapsamda 2021 yılında Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince vatandaşların güven ve huzuru için uygulanan genel denetimlerde kurallara aykırı davranan 4 bin 658 kişi hakkında işlem uygulandı.

Genç, dinamik, dorun çözme odaklı hizmet anlayışıyla hizmet veren zabıta teşkilatı, 2022 yılında da Kayserililerin huzur, sükûn ve esenliği için 7/24 esasına göre çalışma ve denetimlerini sürdürecek.

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İHA

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