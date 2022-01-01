Büyükşehir itfaiyesi 2021'de 7 bin 230 olaya müdahale etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 16 istasyon, 53 araç ve 286 personel ile birlikte 2021 yılında 7 bin 230 vakaya müdahale etti. Büyükşehir'in kahramanları 2021'de Muğla'nın Milas ve Antalya'nın Manavgat bölgesinde çıkan orman yangınlarına gece, gündüz demeden canları pahasına müdahale ederek, görev yaptı.

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  • 01.01.2022 14:01
  • Güncelleme: 01.01.2022 18:07
Büyükşehir itfaiyesi 2021'de 7 bin 230 olaya müdahale etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 16 istasyon, 53 araç ve 286 personel ile birlikte 2021 yılında 7 bin 230 vakaya müdahale etti. Büyükşehir’in kahramanları 2021’de Muğla’nın Milas ve Antalya’nın Manavgat bölgesinde çıkan orman yangınlarına gece, gündüz demeden canları pahasına müdahale ederek, görev yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 1 yıl içerisinde 3 bin 512 yangın, 2 bin 867 kurtarma, 744 sıkışmalı trafik kazası ve 107 su baskını olmak üzere toplam 7 bin 230 olaya müdahalede bulundu. Bu olaylarda 610 kişi yaralı kurtarılırken, 77 kişi ise hayatını kaybetti. Ayrıca Büyükşehir İtfaiyesi, 2021 yılında Türkiye’nin yüreğini yakan orman yangınlarında canlarını hiçe sayarak görev yaptılar. 2 araç, 8 personel ile Antalya ili Manavgat bölgesinde, 5 araç, 15 personel ile Muğla, Fethiye, Seydikemer ve Milas bölgelerinde, 9 araç ve 89 personel ile de Yahyalı’daki orman yangınlarına müdahale eden kahramanlar, tüm ülkenin takdirini kazandı. Ayrıca Büyükşehir İtfaiyesi, yıl boyunca öğrencilere, kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlara yönelik, yangın farkındalık eğitimleri, hizmet içi eğitimi ve doğal afetlere yönelik tatbikatlar yaptı.

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla Kayseri Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı’na dünya standartlarındaki malzemeler kazandırıldı. 2021’de itfaiyeye, Drager X-dock 6300 gaz ölçüm cihazı kalibrasyon ve doğrulama cihazı personelin kullanımına sunuldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 16 istasyon, 53 araç ve 286 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdürüyor.

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İHA

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