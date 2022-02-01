Büyükşehir Kütüphaneleri yarıyıl tatilinde doldu taştı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri, okulların yarıyıl tatilinde 100 bine yakın ziyaretçi alarak adeta doldu taştı. Tatili fırsat bilen öğrenciler soluğu, Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde alırken, 10 günde toplam 94 bin 798 kişi Büyükşehir kütüphanelerini ziyaret etti.

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  • 01.02.2022 14:26
  • Güncelleme: 01.02.2022 15:01
Büyükşehir Kütüphaneleri yarıyıl tatilinde doldu taştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri, okulların yarıyıl tatilinde 100 bine yakın ziyaretçi alarak adeta doldu taştı. Tatili fırsat bilen öğrenciler soluğu, Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde alırken, 10 günde toplam 94 bin 798 kişi Büyükşehir kütüphanelerini ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitime büyük önem göstererek gençleri, sürekli öğrenmeye, kendilerini geliştirmeye teşvik ederken, şehrin farklı noktalarında faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki donanımlı ve konforlu 7 kütüphane, gençler ile öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşlara hizmetlerini sürdürüyor.

Kayseri’de eğitim ve öğretim faaliyeti gösteren bin 106 okulda toplam 315 bin 632 öğrencinin ara tatile girmesiyle tatili fırsat bilen öğrenciler soluğu Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde aldı. 21 Ocak 2022 ile 31 Ocak 2022 tarihleri arasında toplam 94 bin 798 ziyaretçi, kendilerine sunulan kütüphane imkânlarında faydalandı. Toplam 184 bin 284 üye sayısı olan kütüphanelerden alınan ödünç kitap sayısı ise 12 bin 206 oldu.

Şehir genelinde yer alan 7 adet kütüphanede 105 bin 212’si basılı kitap, 22 bini elektronik kitap ve 3 bini de sesli kitap olmak üzere toplam 130 bin 212 kitap ile başta öğrenciler olmak üzere tüm vatandaşlara hizmet veren Büyükşehir Kütüphaneleri, başta öğrenciler olmak üzere 7’den 70’e herkese açık olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

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İHA

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