Türkiye Şampiyonu Yahyalı'da

Ordu'da düzenlenen Türkiye Kickboks şampiyonasında +70 kiloda altın madalya kazanan Gülden Mercan Atille, görev yaptığı Yahyalı'da ziyaretlerde bulundu.

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  • 01.02.2022 14:22
  • Güncelleme: 01.02.2022 15:02
Türkiye Şampiyonu Yahyalı'da
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ordu’da düzenlenen Türkiye Kickboks şampiyonasında +70 kiloda altın madalya kazanan Gülden Mercan Atille, görev yaptığı Yahyalı’da ziyaretlerde bulundu.

Yahyalı Fatih İmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Gülden Mercan Atille, 19-27 Ocak 2022 tarihleri arasında Ordu da düzenlenen Türkiye Kickboks Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. Yahyalı’ya dönen Gülden Mercan Atille, Yahyalı Belediye başkanı Esat Öztürk’ü ziyaret etti. Altın madalyayı şampiyon sporcunun boynuna takan Belediye başkanı Esat Öztürk başarılı sporcuyu altın ile ödüllendirdi.

Atille’nin ikinci durağı ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü oldu. Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı başarılı sporcu ile birlikte eşi ve antrenörü Bilal Atille’yi ağırladı. Kafalı, Türkiye Şampiyonu’nu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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İHA

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