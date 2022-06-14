Büyükşehir'in konservatuar yaz kursları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merakla beklenen Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı yaz kursları kayıtlarının 13 Haziran’da başladığını, uzman eğitmenler tarafından çocuklar ve yetişkinler olmak üzere iki kategoride eğitimler verileceğini duyurdu.

Yerel yönetim hizmetlerini aksatmadan yürüten Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat alanındaki faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor. Gençler başta olmak üzere Kayserililerden büyük ilgi gören Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı geniş kurs çeşitliliği ile düzenleyeceği yaz kursları için kayıt almaya başladı. Konservatuar Yaz Kursları ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın kültür sanat alanında kendilerini geliştirmelerini çok değerli olarak görüyor, ilgili birimlerimizle bu yönde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Konservatuarımızda, bağlamadan kemana, başlattık. Hemşerilerimizin özellikle çocuklarını kurslarımıza göndermelerini ve yavrularımızın en az bir enstrüman öğrenmelerini önemsiyor bu yönde anne babalardan hassasiyet beklediğimizi de belirtiyoruz” diye konuştu.

13 Haziran’da başlayan Konservatuar Yaz Kursları kayıtları 24 Haziran’da sona erecek olup, 9-15 yaş arası çocuklar kategorisinde bağlama, bateri, gitar, keman, ney, tiyatro, piyano, resim ve yan flüt kursları verilecek. 16 yaş üzeri yetişkinler kategorisinde ise bağlama, gitar, keman, ney, piyano, resim, halk oyunları, tiyatro, bateri, ud, klarnet ve yan flüt kursları düzenlenecek.

Konservatuar Yaz Kursları için kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez Konservatuarını ziyaret ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek ve kurslar hakkında 0352 232 20 40 - 0352 666 38 01 numaralı telefonlar üzerinden detaylı bilgi alabilecekler.