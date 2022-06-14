Büyükşehir'den 13 ilçeye 6,5 milyon TL'lik ek destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda her ilçeye 500 bin TL olmak üzere 13 ilçeye toplam 6 milyon 500 bin TL'lik ek destek verileceğini söyledi.

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  • 14.06.2022 10:12
  • Güncelleme: 14.06.2022 10:47
Büyükşehir'den 13 ilçeye 6,5 milyon TL'lik ek destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nda her ilçeye 500 bin TL olmak üzere 13 ilçeye toplam 6 milyon 500 bin TL’lik ek destek verileceğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkezde ve ilçelerde yerel yönetim hizmetlerini aralıksız şekilde sürdürürken, ilçe belediyelerinin hizmet üretmesine katkı sunmaya da devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle tüm ilçelere dolu dolu hizmet götürmek için gayretlerini aralıksız sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nda Talas, Kocasinan ve Melikgazi ilçeleri hariç 13 ilçenin her birine 500 bin TL ek destek sunulması yönünde önemli bir karar paylaştı.

Tüm ilçe belediye başkanları ile el ele, gönül gönüle çalışmalar yapan Başkan Büyükkılıç’ın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediye başkanlarının bulundukları ilçelerde daha fazla hizmet üretmesine katkı sunulması amacıyla, 13 ilçe belediyesine ek destek önerisi mecliste coşkuyla karşılandı.

Başkan Büyükkılıç, mecliste Felahiye Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi’ne ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi esnasında, meclise Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez ilçeler hariç her bir ilçeye 500 bin TL ek bütçe verilmesi yönünde öneri sundu. Öneri meclis üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.

Başkan Büyükkılıç, bütçe komisyonuna böyle bir madde önerdiğini belirterek, “Merkez ilçeler hariç her birine 500 bin TL, sizi seviyoruz. Olmadı bunun karşılığında bir o kadar ek bir hizmet yapalım” dedi.

Büyükkılıç’ın bu önerisine tüm meclis üyelerinden de destek geldi.

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İHA

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