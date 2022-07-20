Büyükşehir'in geleneksel doğa kampı başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin geleneksel olarak sürdürdüğü ’Doğa Seni Çağırıyor’’ sloganıyla doğa kampı bu hafta sonu Sarımsaklı Barajı’nda başlıyor. Yaz boyunca sürecek doğa kampında aileler, çocukları ile keyifli vakit geçirmesinin yanı sıra birbirinden farklı etkinlikle doğanın keyfini doyasıya çıkaracak.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 2018 yılında başladığı doğa kamplarına bu yıl da devam ediyor. Sarımsaklı Barajı’nda yapılacak ve yaz boyu devam edecek olan doğa kamplarının ilki 23 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından organize edilen kampta, birbirinden farklı survivor parkuru, voleybol, okçuluk gibi oyun alanları, sabah sporu, gece çorbası, kamp ateşi, canlı müzik, yarışmalar ve birçok etkinlik düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği doğa kampında ailelerin ve çocukların kıyasıya yarıştığı yarışmalarda takım ruhu ve takım bilincini aşılamayı da hedefliyor. Doğa kampları, 0-7 yaş için ücretsiz olurken, 8-12 yaş için 140 TL, 13 yaş üzeri için 180 TL olarak belirlendi. Ayrıca doğa kampı süresince ulaşım, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, çadırlar ve uyku tulumu Spor A.Ş. tarafından temin edilecek.

Vatandaşlar doğa kampları ile ilgili duyuru ve rezervasyon bilgilerine, haftalık kamp programı ile Spor A.Ş. internet sitesinden veya sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek. Kamp için kayıtlar ise Fizyospor Merkezi’nden yapılacak.