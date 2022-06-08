Büyükşehir'in 'Yaza Merhaba Gençlik Festivali' başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştireceği Yaza Merhaba Gençlik Festivali'nde birbirinden ünlü sanatçılarla Kayserilileri buluşturacak. 9 Haziran'da başlayacak olan ve Tuğçe Kandemir, Baha gibi ünlü isimlerin dört gün boyunca sahne alacağı festivalde sportif ve sanatsal etkinlikler de yer alacak.

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  • 08.06.2022 13:27
  • Güncelleme: 08.06.2022 14:01
Büyükşehir'in 'Yaza Merhaba Gençlik Festivali' başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştireceği Yaza Merhaba Gençlik Festivali’nde birbirinden ünlü sanatçılarla Kayserilileri buluşturacak. 9 Haziran’da başlayacak olan ve Tuğçe Kandemir, Baha gibi ünlü isimlerin dört gün boyunca sahne alacağı festivalde sportif ve sanatsal etkinlikler de yer alacak.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, Medeniyetlerin beşiği olan Kayseri’de kültür ve sanata ayrı bir özel önem veriyor. Bu zamana kadar gençlere yönelik birçok etkinlik gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi bu kez de, “Yaza Merhaba Gençlik Festivali” düzenleyecek. Dört gün sürecek festivalde, birbirinden ünlü sanatçılar Kayseri’de konser verecek.

Festival, 9 Haziran’da Semih Tercan ve Tuğçe Kandemir’in muhteşem konseri ile başlayacak. Daha sonra konserler, 10 Haziran’da sevilen müzik grubu İmera ve Kayserili sanatçı Muzaffer Elitaş ile devam edecek. 11 Haziran’da Nihat Altındiş ve İkilem’in sahne alacağı festivalin son günü olan 12 Haziran’da ise ünlü sanatçı Baha ve Ayşen Kaya hayranlarına müzik ziyafeti sunmaya devam edecek.

Gençler başta olmak üzere birçok vatandaşın sportif ve sanatsal etkinliklerle keyifli vakit geçireceği Yaza Merhaba Gençlik Festivali’nde, 9 Haziran Perşembe günü saat 19.00’da Semih Tercan ve saat 20.30’da sevilen sanatçı Tuğçe Kandemir konseri, Talas paraşüt indirme alanı ile başlayacak. Şehrin farklı noktalarında gerçekleşecek konserler çerçevesinde İmera ve Muzaffer Elitaş Kadir Has Stadyum otoparkında, Nihat Altındiş ve İkilem Sümer Spor Tesisleri’nde, Baha ve Ayşen Kaya ise İldem Kaysermall AVM Açık Otoparkı’nda sahne alacak.

Birbirinden sevilen şarkıları seslendirecek olan sanatçılar, Kayserililere unutulmaz bir festival yaşatacak.

İHA

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