Büyükşehir'in kurucu üye olduğu Sera Organize Sanayi'de ilk adım atıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin kurucu üye olduğu Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması için Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvuru projesinin iletildiğini ve onaylandığını söyledi.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kocasinan Belediye Başkanlığı, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Ticaret Borsası’nın kurucu üye olarak yer aldığı Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi projesi hız kazandı.

Başkan Büyükkılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada, projenin Kayseri’de modern teknolojik sera ve iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi, seracılığın belli bir alanda planlı ve organize olarak yapılması amacıyla hayata geçirileceğini belirtti.

Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi başvuru projesinin Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletildiğini, Proje İnceleme ve Onay Komisyonunca uygun bulunan başvuru projesinin, Bakanlık Genel Müdürlük Makamınca da onaylandığını duyuran Büyükkılıç, “Şehrimiz ve ülkemiz adına mutluyuz. Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Projesi’nde de ‘Kayseri Modeli’ bir başarı hikâyesini hep birlikte yazıyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, mega bir yatırım olması hedeflenen projede, 11 ay boyunca üretim yapılması ile öncelik kadınlar olmak üzere en az bin kişiye istihdam sağlanmasının ve tarımda ihtisaslaşmanın sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.