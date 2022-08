Büyükşehir’den öğrenci ve ailelerine yapılacak eğitim yardımları ve şartları

Ayrıca ihtiyaç sahibi aileler için de et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri yardımında da bulunulacağı açıklandı.

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. 12 Eylülde okullar açılacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni öğretim yılı öncesi belediye olarak öğrenci ve ailelerine yönelik yapacakları yardımlar hakkında açıklama yaptı. İhtiyaç sahibi çocuklar ile gençlere yönelik ücretsiz ulaşım, süt dağıtımı, kırtasiye desteği ve sosyal tesis indirimi yapılacağını belirten Başkan Büyükkılıç, “Büyükşehir sınırlarında ikamet eden, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul, ortaokul ve lise devlet okullarında öğrenim gören ve okullarına toplu ulaşım araçları ile ulaşım sağlayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının, eğitim-öğretim dönemi boyunca kullandıkları toplu ulaşım öğrenci kartlarına düzenli olarak ulaşım yardımı sağlanacak. Ayrıca ilk, orta ve lisede öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye giderleri de belediyemiz tarafından karşılanacak. Ulaşım ve kırtasiye yardımı talebi, Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden 12 Eylül tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak.

İhtiyaç sahibi öğrencilerin yardımdan faydalanabilmesi için başvuru şartları ise şu şekilde belirlendi: “T.C. vatandaşı olmak, ailenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alanında ikamet ediyor olması, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında (ilkokul, ortaokul veya lise) öğrenim gören çocuğunun olması, okuluna Büyükşehir Belediyesinin araçları (otobüs ve raylı sistem) ile ulaşım sağlıyor olması, her ne ad altında olursa olsun haneye giren gelirlerin (Maaş, kira geliri, tarım geliri vb) toplamının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlemiş olduğu muhtaçlık kriteri olan kişi başına düşen gelir miktarının 1833 TL'nin altında olması.”

SÜT VE ET YARDIMI

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan düzenli yardım alan ve yeni müracaat edecek olan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın muhtaçlık kriterlerine uyan ailelerin 24-60 ay aralığındaki çocuklarının temel beslenme ihtiyaçlarına destek olmak, yaşam standartlarını iyileştirmek ve yükseltmek amacıyla da süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri temin edilerek dağıtımı yapılacak. Süt ve gıda ürünleri yardım talebi, Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden 1 Eylül itibariyle başlayacak. Süt yardımı talebinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin başvuru şartları ise şu şekilde belirlendi: “T.C. vatandaşı olmak, Ailenin Kayseri merkez (Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar) ilçelerinde ikamet ediyor olması, 24 – 60 Ay arasında çocuğunun olması, Her ne ad altında olursa olsun, haneye giren gelirlerin (Maaş, kira geliri, tarım geliri vb) toplamının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlemiş olduğu muhtaçlık kriteri olan kişi başına düşen gelir miktarının 1833 TL'nin altında olması.”

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi ailelere, öğrenim yılına hazırlık desteği verecek. Başvurular, 1 Ekim gününden itibaren Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden yapılabilecekken, başvuru şartları ise şöyle: “T.C. vatandaşı olmak, Ailenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alanında ikamet ediyor olması, Öğrencinin Önlisans veya Lisans öğrencisi olması, Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak, Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 60 ya da 4 üzerinden 2,00 olması, Her ne ad altında olursa olsun, haneye giren gelirlerin (Maaş, kira geliri, tarım geliri vb) toplamının, kişi başına düşen miktarı 2.500 TL'nin altında olması.”

İstenilen belgelerin eksiksiz getirilmesi sonrası talepler, değerlendirme komisyonunda karara bağlanacak.

ÖĞRENCİLERİN SU FATURALARININ YARISI BÜYÜKŞEHİR’DEN

Kayseri’de örgün eğitimde okuyan ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerinin de su paralarının yüzde 50’si Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak ve Kayseri’de okuyan 10 bin öğrenciye eğitim yardımı yapılacak. Ayrıca öğrenci kimliği taşıyan 18-25 yaş arası öğrencilere Büyükşehir Belediyesi’ne ait sosyal tesislerde yüzde 25 indirim desteği sağlanacak.

İNDİRİMLİ AYLIK ABONMAN KARTI ÜCRETİ 155 TL’DEN 100 TL’YE İNDİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından indirimli aylık abonman kartı ücreti de 155 TL’den 100 TL’ye indirilerek, tüm öğrencilere daha uygun ulaşım imkânı verilecek. İndirim, 30 Ağustos tarihi itibariyle uygulamaya girecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ‘genç dostu’ ödülü alan bir Büyükşehir Belediyesi ve başkan olarak, şehrimizde gençlerimizin ve çocuklarımızın her zaman yanında yer aldığımızı bir kez daha ifade ediyorum. Eğitimi, birliği, beraberliği ve dayanışmayı çok önemsiyoruz. Biz gençlerimizi seviyoruz, gençlerin eğitimli, donanımlı olması ve geleceğimizi aydınlatması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin aydınlık geleceği için bu çalışmalarımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.