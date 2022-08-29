Matbaacı Halis Uluhan: “Dijital düğün davetiyesi tercihleri arttı”

Kayseri’de matbaacılık yapan Halis Uluhan, her geçen gün çiftlerin baskılı davetiye yerine dijital davetiyeye yöneldiğini söyledi.

Hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, düğün hazırlıklarına başladı. Sezon sonuna yaklaşılırken matbaalarda da hareketlilik yaşanıyor. Ancak daha fazla ödemek istemeyen düğün sahipleri, daha pratik ve hızlı olan dijilal davetiye hazırlatma yolunu tercih ediyor.

Kayseri’de matbaacılık yapan Halis Uluhan, çiftlerin ekonomik açıdan toplu şekilde davetiye bastırmak yerine dijital ortamdan paylaşılan davetiyelere de ilgi olduğunu söyledi. Uluhan, “Dijital ortamda hazırladığımız davetiyelerde yalnızca tasarım ücreti ödenir ve bu daha ekonomik olmuş olur. Böylelikle çiftler davetiyelerini sosyal medya aracılığıyla iletebiliyorlar, bunun sebebi de ekonomik sıkıntı. Çiftler böyle bir yola başvuruyor” şeklinde konuştu.

Düğünlerin bu sene biraz daha arttığını belirten Uluhan, “Bu yıl durumlar geçen yıla göre iyi gidiyor. Baskılı davetiye yaptırmak isteyenlere yaklaşık 1 haftada davetiyelerini teslim ediliyor. Vatandaşların bastıracakları davetiyeleri internet sitelerinden değil de bizzat gelerek birebir görmeleri en mantıklı seçenek oluyor” diye konuştu.

Bu arada 100 adet davetiye baskı fiyatının, model ve baskıya şekline göre en düşük 300 lira, en yüksek 2.000 lira arasında olduğu öğrenildi.