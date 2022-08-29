Matbaacı Halis Uluhan: 'Dijital düğün davetiyesi tercihleri arttı'

Teknolojinin gelişmesi ve ekonomik sebepler, düğün davetiyelerinde de yeni yöntemlerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

PAYLAŞ
  • 29.08.2022 10:59
  • Güncelleme: 29.08.2022 10:59
Matbaacı Halis Uluhan: 'Dijital düğün davetiyesi tercihleri arttı'

Kayseri’de matbaacılık yapan Halis Uluhan, her geçen gün çiftlerin baskılı davetiye yerine dijital davetiyeye yöneldiğini söyledi. 

Hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, düğün hazırlıklarına başladı. Sezon sonuna yaklaşılırken matbaalarda da hareketlilik yaşanıyor. Ancak daha fazla ödemek istemeyen düğün sahipleri, daha pratik ve hızlı olan dijilal davetiye hazırlatma yolunu tercih ediyor. 

Kayseri’de matbaacılık yapan Halis Uluhan, çiftlerin ekonomik açıdan toplu şekilde davetiye bastırmak yerine dijital ortamdan paylaşılan davetiyelere de ilgi olduğunu söyledi. Uluhan, “Dijital ortamda hazırladığımız davetiyelerde yalnızca tasarım ücreti ödenir ve bu daha ekonomik olmuş olur. Böylelikle çiftler davetiyelerini sosyal medya aracılığıyla iletebiliyorlar, bunun sebebi de ekonomik sıkıntı. Çiftler böyle bir yola başvuruyor” şeklinde konuştu.

Düğünlerin bu sene biraz daha arttığını belirten Uluhan, “Bu yıl durumlar geçen yıla göre iyi gidiyor. Baskılı davetiye yaptırmak isteyenlere yaklaşık 1 haftada davetiyelerini teslim ediliyor. Vatandaşların bastıracakları davetiyeleri internet sitelerinden değil de bizzat gelerek birebir görmeleri en mantıklı seçenek oluyor” diye konuştu.

Bu arada 100 adet davetiye baskı fiyatının, model ve baskıya şekline göre en düşük 300 lira, en yüksek 2.000 lira arasında olduğu öğrenildi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Mutlu Önal'dan amatör camiaya müjde

Mutlu Önal’dan amatör camiaya müjde

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile birlikte tarihi Sultan Hanı'nı turizme açtı

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile birlikte tarihi Sultan Hanı'nı turizme açtı

Büyükşehir'den öğrenci ve ailelerine yapılacak eğitim yardımları ve şartları

Büyükşehir’den öğrenci ve ailelerine yapılacak eğitim yardımları ve şartları

Matbaacı Halis Uluhan: 'Dijital düğün davetiyesi tercihleri arttı'

Matbaacı Halis Uluhan: “Dijital düğün davetiyesi tercihleri arttı”

Başakpınar'a 10 kilometrelik yeni tarım yolu

Başakpınar'a 10 kilometrelik yeni tarım yolu

Av koruma kontrol denetimleri devam ediyor

Av koruma kontrol denetimleri devam ediyor

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

4
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

5
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

6
Camiden yardım paralarını çalan şüpheli yakalandı

Camiden yardım paralarını çalan şüpheli yakalandı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Cabbar'dan Kaymakam Tunç'a hayırlı olsun ziyareti

Başkan Cabbar'dan Kaymakam Tunç'a hayırlı olsun ziyareti

Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

DAHA FAZLA
Kayserili oto galericilerden Kılıçdaroğlu'nun 'araç almayın' sözlerine tepki

Kayserili oto galericilerden Kılıçdaroğlu'nun 'araç almayın' sözlerine tepki

Vali Çiçek: '30 Ağustos, aziz milletimizin hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı gündür'

Vali Çiçek: '30 Ağustos, aziz milletimizin hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı gündür'

Büyükşehir'de Cumhurbaşkanlığı uzmanlarının katılımıyla 'staj' toplantısı

Büyükşehir'de Cumhurbaşkanlığı uzmanlarının katılımıyla 'staj' toplantısı

Demir atlılar Erciyes Moto Fest'te buluştu

Demir atlılar Erciyes Moto Fest'te buluştu

Kayseri'nin ihracatı ilk 7 ayda yüzde 17,6 arttı

Kayseri'nin ihracatı ilk 7 ayda yüzde 17,6 arttı