Büyükşehir Belediyesi'nde görev değişikliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen Daire Başkanlığında görev değişimi yaşandı. 18 yıldır bu görevde bulunan Ali Hasdal, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine terfi ederken yerine Yasin Harmancı getirildi. 

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  • 24.03.2022 11:55
  • Güncelleme: 24.03.2022 11:55
Büyükşehir Belediyesi'nde görev değişikliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen Daire Başkanı Ali Hasdal, görevinden terfi etti. Hasdal, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın oluruyla Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Hasdal’dan boşalan Fen Daire Başkanlığı görevine ise Yasin Harmancı atandı. 

‘GÖREV SÜRESİNCE BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIM HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM’

Genel Sekreter Yardımcısı olan Ali Hasdal, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, birlikte görev yaptığı personele teşekkür etti. Hasdal açıklamasında; “Değerli dostlar; 18 yıldır yürütmeye çalıştığım Büyükşehir belediyesi Fen Daire başkanlığı görevinden bugün itibariyle ayrılmış, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın takdirleriyle Genel Sekreter Yardımcılığına atanmış bulunuyorum. Görev süreci içerisinde birlikte çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarıma, amirlerime ve değerli başkanlarıma teşekkür eder, haklarını helal etmelerini dilerim. Hakkım varsa cümlesine helaldir. Ömrü hayatımda duam odur ki; Rabbim yaptığımız işlerden utandırmasın ve itibar bozukluğu vermesin. Saygılarımla” ifadelerini kullandı.

1ha

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