Kayserispor Fenerbahçe maçı biletleri satışa sunuldu

2 Nisan Cumartesi günü Kadir Has Stadı’nda oynanacak Kayserispor Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “YukatelKayserispor’umuzun 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Fenerbahçe ile Kadir Has Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından satışa sunulmuştur” ifadelerine yer verildi.

Buna göre karşılaşma bilet fiyatları şu şekilde:

Batı Balkon: 120 lira

Batı Alt: 100 lira

Doğu Alt: 80 lira

Doğu Üst: 60 lira

Kuzey Üst-Alt: 40 lira

Güney Alt: 40 lira