Kayserispor Fenerbahçe maçı biletleri satışa sunuldu
Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un ligin 31'inci haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.
- 24.03.2022 11:51
- Güncelleme: 24.03.2022 11:51
2 Nisan Cumartesi günü Kadir Has Stadı’nda oynanacak Kayserispor Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “YukatelKayserispor’umuzun 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Fenerbahçe ile Kadir Has Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından satışa sunulmuştur” ifadelerine yer verildi.
Buna göre karşılaşma bilet fiyatları şu şekilde:
Batı Balkon: 120 lira
Batı Alt: 100 lira
Doğu Alt: 80 lira
Doğu Üst: 60 lira
Kuzey Üst-Alt: 40 lira
Güney Alt: 40 lira