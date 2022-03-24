Kayserispor Fenerbahçe maçı biletleri satışa sunuldu

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un ligin 31'inci haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı. 

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  • 24.03.2022 11:51
  • Güncelleme: 24.03.2022 11:51
Kayserispor Fenerbahçe maçı biletleri satışa sunuldu

2 Nisan Cumartesi günü Kadir Has Stadı’nda oynanacak Kayserispor Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “YukatelKayserispor’umuzun 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Fenerbahçe ile Kadir Has Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından satışa sunulmuştur” ifadelerine yer verildi. 

Buna göre karşılaşma bilet fiyatları şu şekilde: 
Batı Balkon: 120 lira
Batı Alt: 100 lira
Doğu Alt: 80 lira
Doğu Üst: 60 lira
Kuzey Üst-Alt: 40 lira
Güney Alt: 40 lira

1ha

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