Büyükkılıç, Tomarza muhtarlarıyla bir araya geldi

Büyükşehir Belediyesi Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, daire başkaları ve KASKİ, KCETAŞ gibi altyapı kuruluşlarının yetkilileri ile mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Emrah Karayel, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a ve ekibine muhtarların istedikleri şeyleri ve ilçelerde istenilen şeylerin mutlaka yapılması talimatı verdi. Karayel, “Toplantımızın başında özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç beyefendiye hassaten teşekkür etmek istiyorum. Hem kendisi bu toplantıları muhtarlarımızla organize etti ve eşlik etti hem de ekibinin tamamını buraya getirdi. Daha önceki toplantılarda olduğu gibi bu toplantının da verimli geçeceği belli. Bütün ilçelerde olduğu gibi Tomarza’mızda da çok güzel etkinlikler ve faaliyetler oluyor. İlçe belediye başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Şunu söylemem gerekir ki, Büyükşehir Belediyesi olmadan ilçelerde bazı hizmetlerin yapılabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla bizim burada hep birlikte sergilediğimiz birlik ve beraberlik son derece kıymetli. Muhtarlarla yapılan birçok toplantıya katıldım. Öncesini de ve sonrasını da biliyorum. Memduh Başkanımızın ekibine talimatı var. Muhtarlarımızın istedikleri şeyleri mutlaka yapın diye. İlçelerimizde istenen şeyleri mutlaka yapın. Yapılamayan ve gecikenlerde de mutlaka bir planlama ihtiyacı var. Emin olun ve Memduh Başkanımızın kıymetini bilin” şeklinde konuştu.



‘HATASIYLA SEVABIYLA, EKSİĞİYLE FAZLASIYLA BİZ BİR AİLEYİZ’

Muhtarların, kırsalda temsilci ve kendilerine söz gelmemesi için çırpınan dostlar olduğunu söyleyen Büyükkılıç, “Tabi ki yapılan çalışmalar olunca takdir edersiniz yenileri istenir. O açıdan biz her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlık müessesesine ve sizlere verdiği değeri hepimiz biliyoruz. Bizler de onun yol arkadaşı, dava arkadaşı olarak elbette sizlerin mahallerimizde bizleri temsil eden ve bizlere söz gelmemesi için çırpınan dostlar olduğunuzun da farkındayız. O açıdan minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Tavsiyenize her zaman açığız. Amacımız sizlerin birebir taleplerini iletmesidir. Hatasıyla sevabıyla, eksiğiyle fazlasıyla biz bir aileyiz. Biz sizi böyle görüyoruz. Bundan hiçbir zaman şüpheniz olması. Çok şükür Tomarza’mız iyi bir noktaya doğru gidiyor. Elbette gelişmekte olan bir ilçemiz. En önemlisi birliğimiz, beraberliğimiz bunun farkındayız. Bununla birlikte gerek belediyeler olarak bizlerin hizmeti, gerekse Ankara boyutunda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hükümetimizin hizmetleri ile ilgili üzerimize ne düşüyorsa onu yapma yönünde var olduğumuzu buradan paylaşmak istiyorum. Hatasıyla sevabıyla, eksiğiyle fazlasıyla biz bir aileyiz. Biz sizi böyle görüyoruz. Bundan hiçbir zaman şüpheniz olmasın. İnşallah bizler de bu ailenin birer ferdi olarak sizlere layık oluruz” ifadelerini kullandı.



Tomarza için gereken malzeme ve eleman desteği gibi ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını dile getiren Büyükkılıç, “Bütçesi bütçemiz, bütçemiz bütçesi, imkânlarımız imkânları. Hiçbir zaman ayrı bir belediye olarak görmüyoruz. Şunu da rahatlıkla, çok şükür huzur içerisinde ifade ediyorum, abileri olarak 16 ilçe belediye başkanımızı bağrımıza basıyor, her birine hizmet etmeye, her birinin gönlünde yer etmeye, bizlere Cenab-ı Allah nasip etmiş, böyle hizmet ortamını, bizler de ona layık olmaya özen gösteriyoruz. Her zaman yine söylediğimiz ay yıldız Türk bayrağımızın altında Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. İnşallah vatanımızı bölmek isteyenlere fırsat vermesin” diye konuştu.

‘54 MAHALLEMİZDE AYRI AYRI İŞLER YAPIYORUZ’

54 mahallede ayrı ayrı işler yaptıklarını söyleyen Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ise, “4’üncü yıla girerken ilçemize dolu dolu hizmet ediyoruz. 54 mahallemizde ayrı ayrı her mahallemizde bir iş yapıyoruz. Sizlerin desteği ile de 31 Mart’ta her mahalleye vermiş olduğumuz sözlerin yüzde 90’ınını yerine getirdik. Bu vesileyle her zaman desteğinizi veriyorsunuz ve vermeye devam ediyorsunuz. Sizlerin sayesinde bizler de mahallerimizde güzel hizmetler yapıyoruz. Şimdiye kadar verdiğiniz destekten ötürü sizlerin nezdinde daire başkanlarıma, genel sekreter yardımcılarına, ayrı ayrı bir kez daha teşekkür ediyorum. Yapacağınız çalışmaların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan ve yapılacak olan hizmetlerin istişare edildiği toplantıda mahalle muhtarları tek tek dinlenirken, talep ve istekleri de yazılı olarak not alındı.