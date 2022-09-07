'Erciyes'in İhtişamından Sanatın Zirvesine' sergisi açılıyor

Büyükşehir KAYMEK'in 56 el sanatı branşında toplam 3 bin 917 eserle 'Erciyes'in İhtişamından Sanatın Zirvesine' Yıl Sonu Sergisi, 10 Eylül Cumartesi ziyarete açılıyor.

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  • 07.09.2022 17:54
  • Güncelleme: 07.09.2022 17:54
'Erciyes'in İhtişamından Sanatın Zirvesine' sergisi açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) 2021-2022 eğitim öğretim yılında eğitmenler ve kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler Kayserililerle buluşuyor. Erciyes Dağı’nın rakımı ilham alınarak hazırlanan “Erciyes’in İhtişamından Sanatın Zirvesine” Yıl Sonu Sergisi 10 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’te KAYMEK Göz Nuru Tesisi’nde açılacak. 
Sergide, ‘Akrilik Boya Resim, Alüminyum Kabartma Yapımı, Cam El Dekoru, Cam Mozaik (Mozaik), Çeyiz Ürünleri Hazırlama, Dekoratif Örtü Dikimi, Çini İşlemeci/Çinici, Tahrirci/Çinici, Çocuk Üst Giysileri Dikimi, Dantel Anglez Yapımı, Davul Derisinden Aksesuar Yapımı, Kösele Çanta Yapımı, Saraciye Kesimci, Dekoratif Ahşap Süsleme, Dekoratif Sepet Örücülüğü’ gibi 56 el sanatı branşında 3 bin 917 eser sergilenecek.

1ha

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